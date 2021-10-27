Гривня впала щодо євро та долара: курс валют в Україні на 27 жовтня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на середу.

Після невеликої "паузи" євро помітно набрав вартості щодо української гривні. Подібна картина спостерігається з курсом інших популярних в Україні валют.

Це випливає із даних НБУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, основна валюта Євросоюзу в середу зросла щодо гривні на 10 копійок. Дещо менше набрав американський долар, який подорожчав на 6 копійок.

Польський злотий, який напередодні скинув у вартості три копійки, тепер знову подорожчав на 4 копійки. Помітний стрибок у ціні спостерігається у британського фунта стерлінгів, котрий за день виріс на 19 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,419 грн;

1 євро = 30,6791 грн;

1 злотий = 6,6641 грн;

10 російських рублів = 3,8056 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,4397 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Як повідомлялося раніше, у "Слузі народу" пообіцяли, що наступного року проведуть індексацію пенсій так, як цього не робили раніше. Очікується, що вона торкнеться всіх, включаючи військових та науковців.