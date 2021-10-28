Гривня зміцнює позиції до долара та євро: курс валют в Україні на 28 жовтня

Нацбанк опублікував курс валют та цінних металів на четвер, 28 жовтня

Курс гривні помітно зріс щодо основних іноземних валют порівняно з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 28 жовтня на рівні 26,37 грн за долар США. Водночас курс євро на четвер встановлено на рівні 30,64 грн. за євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара протягом останнього дня подешевшав на 5 копійок – у середу долар в Україні був на рівні 26,42 грн., офіційний євро протягом дня подешевшав на 4 копійки – з 30,68 грн. за євро 27 жовтня. Польський злотий, який напередодні подорожчав на чотири копійки, подешевшав на три копійки. Російський рубль також подешевшав – на 5 копійок. Знизилася вартість і британського фунта стерлінгів – на 18 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,3712 грн.;

1 євро = 30,6447 грн.;

1 злотий = 6,6326 грн.;

10 російських рублів = 3,7617 грн.;

1 фунт стерлінгів = 36,2551 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 28 жовтня. Вартість золота встановлена на рівні 47 314,94 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 636,12 грн. за унцію. Вартість платини у четвер буде на рівні 27 026,26 грн. за унцію.

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