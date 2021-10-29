Євро та долар стрімко дешевшають: курс валют в Україні на 29 жовтня

Нацбанк опублікував курс валют та цінних металів на п’ятницю

Курс гривні впевнено зміцнює позиції на тлі кошика основних іноземних валют порівняно з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня на рівні 26,33 грн за долар. Водночас курс євро на п’ятницю встановлено на рівні 30,50 грн. за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара протягом останнього банківського дня знизився на 4 копійки – у четвер долар в Україні був на рівні 26,37 грн., офіційний євро протягом дня подешевшав на 14 копійок – з 30,64 грн. за євро 28 жовтня. Польський злотий, який напередодні подешевшав на три копійки, подешевшав ще на три копійки. Російський рубль також подешевшав – на 2 копійки. Знизилася вартість британського фунта стерлінгів – на 10 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,3265 грн.;

1 євро = 30,5032 грн.;

1 злотий = 6,6034 грн.;

10 російських рублів = 3,7404 грн.;

1 фунт стерлінгів = 36,1542 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 29 жовтня. Вартість золота за добу зросла на 211,24 грн. та встановлена на рівні 47 526,18 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 635,46 грн за унцію, що на 66 копійок дешевше, ніж 28 жовтня. Вартість платини у п’ятницю буде на рівні 26 849,61 грн за унцію – на 176,65 грн дешевше, ніж у четвер.

Нагадаємо, в Україні понад півтора мільйони пенсіонерів перебувають за межею бідності – у їхньому розпорядженні перебувають пенсійні виплати менше ніж 2000 гривень.