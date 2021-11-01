Поки долар дешевшає, євро знову зростає у ціні: курс валют в Україні на 1 листопада

Нацбанк опублікував курс валют та цінних металів на понеділок

Гривня у перший день листопада не відрізняється стабільністю порівняно з попереднім банківським днем – на фоні долара вітчизняна валюта зміцнюється, а на фоні євро здає позиції.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 1 листопада на рівні 26,28 грн за долар. Натомість курс євро на понеділок встановлено на рівні 30,59 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня знизився на 5 копійок – у п’ятницю долар в Україні був на рівні 26,33 грн., офіційний євро у цей період подорожчав на 9 копійок – з 30,50 грн. за євро 29 жовтня. Польський злотий, який напередодні подешевшав на три копійки, подорожчав на дві копійки. Російський рубль подешевшав – на 2 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів зросла на 6 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,2767 грн.;

1 євро = 30,5953 грн.;

1 злотий = 6,6217 грн;

10 російських рублів = 3,7193 грн.;

1 фунт стерлінгів = 36,2106 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 1 листопада. Вартість золота за добу впала на 563,15 грн. та встановлена на рівні 46 963,03 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 626,39 грн за унцію, що на 9,07 грн дешевше, ніж 29 жовтня. Вартість платини у понеділок буде на рівні 26 750,99 грн за унцію – на 98,62 грн дешевше, ніж у п’ятницю.

Нагадаємо, напередодні "Телеграф" обговорив з українським економістом Борисом Кушніруком найактуальніші економічні питання.