Рус

Поки долар дешевшає, євро знову зростає у ціні: курс валют в Україні на 1 листопада

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Індекс валют на 1 листопада
Індекс валют на 1 листопада

Нацбанк опублікував курс валют та цінних металів на понеділок

Гривня у перший день листопада не відрізняється стабільністю порівняно з попереднім банківським днем – на фоні долара вітчизняна валюта зміцнюється, а на фоні євро здає позиції.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 1 листопада на рівні 26,28 грн за долар. Натомість курс євро на понеділок встановлено на рівні 30,59 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня знизився на 5 копійок – у п’ятницю долар в Україні був на рівні 26,33 грн., офіційний євро у цей період подорожчав на 9 копійок – з 30,50 грн. за євро 29 жовтня. Польський злотий, який напередодні подешевшав на три копійки, подорожчав на дві копійки. Російський рубль подешевшав – на 2 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів зросла на 6 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,2767 грн.;
  • 1 євро = 30,5953 грн.;
  • 1 злотий = 6,6217 грн;
  • 10 російських рублів = 3,7193 грн.;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,2106 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 1 листопада. Вартість золота за добу впала на 563,15 грн. та встановлена на рівні 46 963,03 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 626,39 грн за унцію, що на 9,07 грн дешевше, ніж 29 жовтня. Вартість платини у понеділок буде на рівні 26 750,99 грн за унцію – на 98,62 грн дешевше, ніж у п’ятницю.

Нагадаємо, напередодні "Телеграф" обговорив з українським економістом Борисом Кушніруком найактуальніші економічні питання.

Теги:
#Нацбанк #Курс валют
Фоторепортажі жовтня
Суспільство
Аварія у Харкові, коронавірус-вбивця та відставка Разумкова: жовтень очима "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі жовтня
Аварія у Харкові, коронавірус-вбивця та відставка Разумкова: жовтень очима "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну
У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька: "Людина будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо захоче"
Дата публікації
Категорія
Що відбувається з економікою України на тлі зростання захворюваності на коронавірус
Економіст Борис Кушнірук: Українські локдауни – неефективні та є частиною загального хаосу
Дата публікації
Категорія
Чому Росія знову збільшує кількість військ біля кордонів України, невідомо
Вже не навчання? Росія знову стягує війська до українських кордонів (відео)