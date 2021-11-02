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Євро помітно просів, а долар завис: курс валют в Україні на 2 листопада

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

Актуальний курс валют на 2 листопада.

Долар США у вівторок, 2 листопада, показує незначне зростання щодо української гривні, тоді як євро та злотий перейшли до падіння.

Це випливає із даних про курс валют, оприлюднених Національним банком України.

За його інформацією, долар США у вівторок зміцнився на півтори копійки, а ось основна валюта Євросоюзу просіла на 15 копійок.

Польський злотий не показав стрімкого зниження, але теж опустився у ціні, втративши майже 4 копійки. Помітні коливання спостерігаються в курсі британського фунта стерлінгів, який після зростання напередодні впав майже на чверть гривні.

Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні на 2 листопада виглядає так:

  • 1 долар = 26,2933 грн;
  • 1 євро = 30,4358 грн;
  • 1 злотий = 6,5844 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6972 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,9732 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют в Україні
Курс валют в Україні

Як повідомлялося раніше, експерт Борис Кушнірук розповів "Телеграфу", чому українці так уважно стежать за курсом долара і як можна заробляти на коливаннях на валютному ринку.

Теги:
#Гривня #Євро #Рубль #Курс валют #Злотий
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