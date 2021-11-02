Євро помітно просів, а долар завис: курс валют в Україні на 2 листопада
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Актуальний курс валют на 2 листопада.
Долар США у вівторок, 2 листопада, показує незначне зростання щодо української гривні, тоді як євро та злотий перейшли до падіння.
Це випливає із даних про курс валют, оприлюднених Національним банком України.
За його інформацією, долар США у вівторок зміцнився на півтори копійки, а ось основна валюта Євросоюзу просіла на 15 копійок.
Польський злотий не показав стрімкого зниження, але теж опустився у ціні, втративши майже 4 копійки. Помітні коливання спостерігаються в курсі британського фунта стерлінгів, який після зростання напередодні впав майже на чверть гривні.
Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні на 2 листопада виглядає так:
- 1 долар = 26,2933 грн;
- 1 євро = 30,4358 грн;
- 1 злотий = 6,5844 грн;
- 10 російських рублів = 3,6972 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 35,9732 грн.
З повним списком можна ознайомитись нижче:
Як повідомлялося раніше, експерт Борис Кушнірук розповів "Телеграфу", чому українці так уважно стежать за курсом долара і як можна заробляти на коливаннях на валютному ринку.