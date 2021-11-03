Євро знову дорожчає: курс валют в Україні на 3 листопада

Нацбанк оновив індекс валют та цінних металів

Курс валют в Україні на 3 листопада суттєво не відрізняється від попереднього банківського дня.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 3 листопада на рівні 26,29 грн за долар. Натомість курс євро на понеділок встановлено на рівні 30,49 грн за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня зберігав стабільність, офіційний євро у цей же період подорожчав на 5 копійок – з 30,44 грн. за євро 2 листопада. Польський злотий, який напередодні втратив у ціні 4 копійки, подорожчав на три копійки. Російський рубль подешевшав – на 4 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів знизилася – на 9 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар = 26,2904 грн;

1 євро = 30,4903 грн.;

1 злотий = 6,6178 грн;

10 російських рублів = 3,6635 грн.;

1 фунт стерлінгів = 35,8838 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 3 листопада. Вартість золота за добу зросла на 24,26 грн. та встановлена на рівні 47 106,88 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 623,47 грн за унцію, що на 8,18 грн дешевше, ніж 2 листопада. Вартість платини у середу буде на рівні 27 739,53 грн. за унцію – на 58,21 грн. дешевше, ніж у вівторок.

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