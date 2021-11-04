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Долар та євро продовжують дешевшати: курс валют в Україні на 4 листопада

Автор
Тетяна Веремєєва
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Курс валют в Україні на 4 листопада
Курс валют в Україні на 4 листопада

Нацбанк встановив індекс валют та цінних металів на четвер

Гривня продовжує зміцнюватися на тлі кошика основних світових валют порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара США на 4 листопада на рівні 26,24 грн за долар. Водночас курс євро на четвер встановлено на рівні 30,49 грн. за євро.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подешевшав на 5 копійок – у середу долар в Україні був на рівні 26,29 грн., офіційний євро у цей же період знизився на 13 копійок – з 30,49 грн. за євро 3 листопада. Польський злотий не змінився у ціні. Російський рубль подешевшав – на 1 копійку. Вартість британського фунта стерлінгів знизилася – на 8 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

  • 1 долар = 26,2431 грн;
  • 1 євро = 30,3646 грн.;
  • 1 злотий = 6,6165 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6455 грн.;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,8048 грн.

Із повним переліком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 4 листопада. Вартість золота за добу знизилася на 673,65 грн. та встановлена на рівні 46 433,23 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 607,37 грн за унцію, що на 16,10 грн дешевше, ніж 3 листопада. Вартість платини у четвер буде на рівні 27 108,34 грн за унцію – на 631,19 грн дешевше, ніж у середу.

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Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Курс валют
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