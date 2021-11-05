Гривня впевнено зміцнюється наприкінці тижня: курс валют в Україні на 5 листопада

Нацбанк оновив індекс валют та цінних металів

Курс більшості іноземних валют в Україні продовжує знижуватись.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 5 листопада на рівні 26,19 грн за долар. У той же час курс євро на четвер встановлено на рівні 30,28 грн. за євро.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подешевшав ще на 5 копійок – у четвер долар в Україні був на рівні 26,24 грн., офіційний євро у цей же період знизився на 8 копійок – з 30,36 грн. за євро 4 листопада. Польський злотий також подешевшав – на три копійки. Російський рубль подорожчав – на 2 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів знизилася – на 34 копійки.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар = 26,19 грн.;

1 євро = 30,2848 грн.;

1 злотий = 6,5804 грн.;

10 російських рублів = 3,6705 грн.;

1 фунт стерлінгів = 35,46 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют НБУ

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 5 листопада. Вартість золота за добу зросла на 515,75 грн. та встановлена на рівні 46 948,98 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 626,22 грн за унцію, що на 18,85 грн дорожче, ніж 4 листопада. Вартість платини у четвер буде на рівні 27 358,34 грн за унцію – на 250 грн дорожче, ніж у четвер.

Нагадаємо, у чоловіка у Києві при поповненні картки "ПриватБанку" зникли 3000 гривень.