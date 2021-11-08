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Гривня суттєво зросла після вихідних: курс валют в Україні на 8 листопада

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

НБУ встановив курс валюти на понеділок.

У понеділок, 8 листопада, гривня стрімко зміцнила позиції щодо популярних в Україні іноземних валют.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Як зазначено в його інформації, у порівнянні з п’ятницею гривня зросла майже на 9 копійок щодо долара США та на 18 щодо євро.

Зазначається просідання і в курсі польського злотого, який подешевшав на 4 копійки. А ось британський фунт стерлінгів взагалі обвалився на цілих 30 копійок.

Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні встановлений на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,102 грн;
  • 1 євро = 30,0969 грн;
  • 1 злотий = 6,5402 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6697 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,1581 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, у Мінсоцполітики пообіцяли, що наступного року мінімальну пенсію українців буде підвищено до 3 тисяч гривень. Однак це буде актуальним лише для жінок, які мають 30 років трудового стажу, та чоловіків з 35 роками стажу. Втім, для інших пенсіонерів також передбачені надбавки.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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