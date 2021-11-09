Долар стає дешевшим: курс валют в Україні на 9 листопада

НБУ встановив індекс валют та цінних металів в Україні на 9 листопада

Поки що гривня впевнено зміцнюється на тлі долара, євро залишається не стабільним. У понеділок він помітно просів у ціні, а у вівторок знову дорожчає.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 9 листопада на рівні 26,08 грн за долар. Водночас курс євро на вівторок встановлено на рівні 30,20 грн. за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подешевшав ще на 2 копійки – у понеділок долар в Україні був на рівні 26,10 грн., офіційний євро у цей же період зріс на 11 копійок – з 30,09 грн. за євро 8 листопада. Польський злотий подорожчав – на три копійки. Російський рубль подешевшав – на 2 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів зросла на 16 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,0806 грн;

1 євро = 30,2026 грн.;

1 злотий = 6,5737 грн.;

10 російських рублів = 3,6528 грн.;

1 фунт стерлінгів = 35,3262 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют 9 листопада

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 9 листопада. Вартість золота за добу зросла на 563,44 грн. та встановлена на рівні 47 529,55 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 635,23 грн. за унцію, що на 10,36 грн. дорожче, ніж 8 листопада. Вартість платини у вівторок буде на рівні 27 379,67 грн. за унцію – на 233,85 грн. дорожче, ніж у понеділок.

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