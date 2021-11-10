Гривня втрачає позиції: курс валют в Україні на 10 листопада

НБУ оновив індекс валют та цінних металів

Курс гривні трохи знизився на тлі кошика основних світових валют у середу, порівняно з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 10 листопада на рівні 26,09 грн за долар. Водночас курс євро на середу встановлено на рівні 30,21 грн. за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подорожчав на 1 копійку — у вівторок долар в Україні був на рівні 26,08 грн., офіційний євро також зріс на 1 копійку — з 30,20 грн. за євро 9 листопада. Польський злотий подорожчав – на одну копійку. Російський рубль подорожчав – на 3 копійки. Вартість британського фунта стерлінгів зросла на 5 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,0927 грн.;

1 євро = 30,2075 грн.;

1 злотий = 6,5801 грн.;

10 російських рублів = 3,6763 грн;

1 фунт стерлінгів = 35,3804 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 10 листопада. Вартість золота за добу зросла на 123,55 грн. та встановлена на рівні 47 653,1 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 635,43 грн за унцію, що на 20 копійок дорожче, ніж 9 листопада. Вартість платини в середу буде на рівні 27 536,93 грн. за унцію – на 157,26 грн. дорожче, ніж у вівторок.

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