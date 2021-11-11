Долар та євро знову дешевшають: курс валют в Україні на 11 листопада

НБУ встановив індекс валют та цінних металів на 11 листопада

Курс гривні незначно зріс на тлі долара та євро порівняно з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 11 листопада на рівні 26,06 грн за долар. У той же час курс євро на четвер встановлено на рівні 30,12 грн. за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подешевшав на 3 копійки – у середу долар в Україні був на рівні 26,09 грн., офіційний євро водночас подешевшав на 9 копійок – з 30,21 грн. за євро 10 листопада. Польський злотий подешевшав – на три копійки. Російський рубль залишився на тому ж рівні, що й учора. Вартість британського фунта стерлінгів знизилася – на 18 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,0575 грн.;

1 євро = 30,1186 грн.;

1 злотий = 6,5296 грн.;

10 російських рублів = 3,6807 грн.;

1 фунт стерлінгів = 35,2011 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют на 11 листопада

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 11 листопада. Вартість золота за добу впала на 31,46 грн. та встановлена на рівні 47 621,64 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 629,5 грн за унцію, що на 5,93 грн дешевше ніж 10 листопада. Вартість платини у четвер буде на рівні 27 712,15 грн за унцію – на 175,22 грн дорожче, ніж у середу.

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