Євро пробив психологічний бар’єр у 30 грн: курс валют в Україні на 12 листопада

НБУ оновив індекс валют та цінних металів на 12 листопада

Курс гривні трохи виріс на тлі долара, тоді як євро різко подешевшав, порівняно з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс гривні щодо долара на 12 листопада на рівні 26,10 грн за долар. Водночас курс євро на п’ятницю встановлено на рівні 29,91 грн. за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний долар протягом останнього банківського дня подорожчав на 4 копійки – у четвер долар в Україні був на рівні 26,06 грн., офіційний євро водночас подешевшав на 21 копійку – з 30,12 грн. за євро 11 листопада. Польський злотий подешевшав – на 6 копійок. Російський рубль подешевшав на одну копійку. Вартість британського фунта стерлінгів знизилася – на 20 копійок.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні встановлена на наступному рівні:

1 долар США = 26,1022 грн.;

1 євро = 29,9144 грн.;

1 злотий = 6,4672 грн.;

10 російських рублів = 3,6697 грн.;

1 фунт стерлінгів = 34,9965 грн.

Із повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют НБУ

Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 12 листопада. Вартість золота за добу зросла на 957,69 грн. та встановлена на рівні 48 579,33 грн. за унцію. Курс срібла встановлено на рівні 652,57 грн за унцію, що на 23,07 грн дорожче, ніж 11 листопада. Вартість платини у п’ятницю буде на рівні 28 317,23 грн. за унцію – на 605,08 грн. дорожче, ніж у четвер.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що українцям дозволили позичати гроші під 100% річних.