Як зняти показники лічильників за світло, воду та газ: проста інструкція

Про ці речі корисно знатиме кожному.

Громадяни України щомісяця передають відповідним комунальним службам показники своїх лічильників за газ, світло та воду, проте тема того, як правильно зняти показники ніколи не стає старою та з року в рік нові користувачі ставлять собі це питання.

Телеграф вирішив зібрати в одному матеріалі все, що треба знати про це.

Лічильники за газ

Оскільки газ є найпоширенішим енергоносієм і в більшості квартир та приватних будинків саме його використовують для опалення, приготування їжі та нагрівання води.

Самі лічильники газу часто мають лише одне табло з цифрами, проте якщо знадобилося зняти його показники, варто пам’ятати, що записувати треба не всі цифри.

Незалежно від того, чи є пристрій механічним або електронним, принцип завжди однаковий. Потрібно записувати цифри зліва направо ігноруючи нулі на початку та все, що написано після коми (або виділено червоною рамкою). Якщо ж на вашому пристрої цифри коми не відокремлені, число слід записувати повністю.

Лічильник за газ

Лічильники за воду

Спочатку варто зрозуміти, чи використовується у вас централізована подача гарячої води. Якщо так, то у вас у квартирі має бути два лічильники для холодної та гарячої води відповідно. Якщо ж нагрівання здійснюється бойлером або колонкою, шукати треба лише один.

Якщо у вашому будинку два стояки, то лічильники варто шукати в санвузлі та на кухні.

Щоб визначити, який з них вважає холодну, а яку гарячу воду існує кілька простих способів.

Лічильник холодної води зазвичай має синій корпус та маркування ХВС (ВСХ), а гарячою – червоний корпус та маркування ГВС (ВСГ). Однак якщо у вас такого немає, то можна відкрити кран гарячої води та подивитися, на якому з лічильників почав крутитися індикатор руху води.

Як і в газовому лічильнику дані на циферблаті розділені на дві частини — до коми та після. Найчастіше вони також виділяються різними кольорами (чорним та червоним).

Надсилати постачальникам послуг потрібно лише ту інформацію, яка виділена чорним кольором. Це буде обсяг води використаної води в кубометрах.

Варто зазначити, що на деяких моделях поділу цифр комою або кольором немає. У такому разі варто дізнатися про особливості обліку обсягу споживання води на сайті виробника.

Лічильник води

Лічильники за світло

Багато українців уже встановили у свої будинки двозонні лічильники, які дозволяють заощаджувати на електроенергії. Постачальники теж заохочують переходити на них, оскільки вони дають змогу зменшити навантаження на мережу в пікові періоди.

Ці пристрої фіксують споживання електроенергії в період з 7 до 23 годин і окремо рахують витрати з 23 до 7.

Щоб зняти показники, варто спочатку зрозуміти, як позначаються на табло "денний" та "нічний режими":

NiK. "День" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Показники слід записувати окремо.

Вони також складаються з цифр до коми та після. Як і в попередніх лічильниках записувати треба лише показники до коми та ігнорувати нулі на початку.

Лічильник світла

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