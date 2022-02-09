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Купити або продати долар, що просів? Валютний прогноз на весну та літо в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Аналітики дали поради, що робити з валютою Новина оновлена 09 лютого 2022, 08:54
Аналітики дали поради, що робити з валютою

Експерти вважають, що навесні гривня може зміцнитись

У середу, 9 лютого, долар в Україні коштує 27,9619 гривень, подешевшавши порівняно з попереднім банківським днем на три копійки. Але навіть незважаючи на чутки про можливе вторгнення Росії, експерти радять не здійснювати жодних операцій з валютою найближчим часом: не міняти долари і не купувати їх поки що.

Аналітики кажуть, що в обмін зараз можна звернутися, якщо гривня або долар потрібні для негайних розрахунків. З рештою краще почекати.

Втім, аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, якого цитує "Сегодня", каже, що за зниження курсу до рівня 28,2 грн за долар варто розглядати покупку для зворотної конвертації в районі 29 грн за долар.

Не погоджується з ним президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Експерт каже, що в цьому є чимало ризику, оскільки, судячи з його прогнозу на весну та літо, на курс очікує тривалий період зміцнення. І якщо зараз придбати валюту за курсом, вищим за 28 гривень, то можна залишитися в мінусі.

Нагадаємо, ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною, і українці хотіли б себе якось застрахувати від наслідків подібних стрибків. Як це можна зробити – "Телеграф" дізнався в експертів.

Теги:
#Долар #Валюта #Курс #Курс долара #Офіційний курс долара
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