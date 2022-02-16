В уряді назвали основні інструменти економічного зростання України на 2022 рік

"Сьогодні і в майбутньому держава буде надійним та прогнозованим партнером для підприємців"

У поточному році уряд України зосередиться на забезпеченні подальшого економічного зростання і стимулюванні розвитку підприємництва та енергетичної незалежності. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

У планах — нарощування експорту, зменшення на 2,5% імпорту газу завдяки масштабній програмі термомодернізації, стимулювання інвестицій домогосподарств та підприємств через пільгове кредитування, підвищення обсягу випуску товарної продукції завдяки програми зрошення земель на півдні країни, приватизація і скорочення держсектору в економіці та розвиток підприємництва через мікрокредитування за програмою "5-7-9".

"Сьогодні і в майбутньому держава буде надійним та прогнозованим партнером для підприємців. Умови для ведення чесного бізнесу — маркер здатності країни до сталого зростання та покращення якості життя людей", — зазначила Свириденко.

Свириденко також повідомила про низку зустрічей, що відбулися днями — з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, послами Великої сімки та представниками Спілки українських підприємців.

Зокрема, темою розмови з послами G7 стали авіація та економіка і захист українських інтересів. Завдяки виділенню 16,6 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на забезпечення безперебійних польотів літаків у повітряному просторі країни Україні вдалося зберегти відкрите небо та виконання польотів у звичайному режимі.

"Це той момент, коли держава змогла вчасно запобігти кризі та надати світові чіткі сигнали щодо стабільності ситуації та відсутності підстав для паніки", — зазначила Свириденко.

Вона додала, що наразі Україна як ніколи сильна та має усі необхідні інструменти, зокрема економічні, які дозволяють швидко реагувати на непередбачувані ситуації.

"Ми маємо потужну та досвідчену армію, одну з найсильніших в Європі. А головне — єдність та рішучість громадян України та всього демократичного світу", — резюмує Свириденко.