282 закладів освіти, 68 медзакладів і 7 тисяч км доріг: в ОП поділились планами “Великого будівництва”- 2022

В Україні стартує новий сезон масштабної розбудови дорожньої та соціальної інфраструктури. Зокрема, цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується побудувати та модернізувати 282 закладів освіти, 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів, 5,5 тис. км доріг державного значення та майже 1,5 тис. км місцевих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко під час виступу на Національному форумі "Безпечні та спроможні громади майбутнього".

За його словами, цього року також планується встановити 6848 спортивних майданчиків та реконструювати 25 обласних лікарень для дорослих і 25 обласних дитячих лікарень.

"Ми фактично хочемо зробити з них такі медичні містечка, в яких кожен громадянин розумітиме, що там йому допоможуть", — поділився Тимошенко.

Крім того, продовжиться розвиток мережі сучасних ЦНАПів, модернізація системи ЖКГ. А під патронатом першої леді Олени Зеленської впроваджуються заходи з доступності та безбар'єрності.

2022 року за ініціативи президента Володимира Зеленського стартує також нова програма "Велика термомодернізація", яка охопить 6 000 житлових будинків. Завдяки цьому жителі зможуть заощадити на опаленні до 60%, а споживання газу зменшиться на 437 мільйонів кубометрів.

"Нам потрібно відв'язатися від ціни на газ, від ціни на опалення і розуміти, що ми не просто витрачаємо кошти на газ чи опалення", — додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми цього року планують реалізувати 715 об’єктів у 24 областях.