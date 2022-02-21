282 учебных заведения, 68 медучреждений и 7 тысяч км дорог: в ОП поделились планами "Большой стройки"-2022

В Украине стартует новый сезон масштабного развития дорожной и социальной инфраструктуры. В частности, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется построить и модернизировать 282 учебных заведения, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов, 5,5 тыс. км дорог государственного значения и почти 1,5 тыс. км местных.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на Национальном форуме "Безопасные и состоятельные громады будущего".

По его словам, в этом году также планируется установить 6848 спортивных площадок и реконструировать 25 областных больниц для взрослых и 25 областных детских больниц.

"Мы фактически хотим сделать из них такие медицинские городки, в которых каждый гражданин будет понимать, что там ему помогут", — поделился Тимошенко.

Кроме того, продолжится развитие сети современных ЦПАПов, модернизация системы ЖКХ. А под патронатом первой леди Елены Зеленской проводятся мероприятия по доступности и безбарьерности.

В 2022 году по инициативе президента Владимира Зеленского стартует новая программа "Большая термомодернизация", которая охватит 6 000 жилых домов. Благодаря этому жители смогут сэкономить на отоплении до 60%, а потребление газа снизится на 437 миллионов кубометров.

"Нам нужно отвязаться от цены на газ, от цены на отопление и понимать, что мы не просто тратим средства на газ или отопление", — добавил Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют реализовать 715 объектов в 24 областях.