Отримати кредит під 0% під час воєнного стану може будь-яке українське підприємство – Свириденко

Рішення стало розширенням програми "Доступні кредити "5-7-9%"

Під час дії воєнного стану та впродовж 30 днів після його відміни будь-яке українське підприємство може отримати до 60 млн гривень кредиту зі ставкою 0%. Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що це рішення було ухвалено урядом 18 березня. Воно стало розширенням програми "Доступні кредити "5-7-9%".

"Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн", — пояснила міністерка.

В залежності від цільового призначення коштів коливатиметься і термін кредитування за програмою "5-7-9". Наприклад, на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості кредит надаватиметься щонайбільше на 5 років. Якщо ж кошти підприємству потрібні для фінансування оборотного капіталу, тоді термін кредитування обмежуватиметься трьома роками.

"У разі нестачі у банків забезпечення Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити підприємців-експортерів. Це значно спростить їм доступ до дешевого фінансування", — додала Свириденко.

За її словами, для участі у Програмі було знято багато обмежень. Так, отримати кредит зможе будь-яка українська компанія, якщо її кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці.

При цьому кредит підприємствам, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора або ж особи, які належали до терористичних організацій, надавати не будуть.