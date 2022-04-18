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Мінекономіки закликає бізнес повертатись до роботи

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Мінекономіки закликає бізнес повертатись до роботи Новина оновлена 18 квітня 2022, 10:07

Мінекономіки України закликає усіх представників бізнесу, які почувають себе у безпеці і мають необхідні потужності, повертатися до роботи. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, на сьогодні бізнес – це виконавець великої соціальної функції. А збереження та створення робочих місць необхідне для стабілізації економіки України.

"Наша задача зараз – повернути бізнес (великий, маленький, середній) до праці. Ми вже зараз вдячні великим металургійним підприємствам за те, що після наших візитів, після вирішення точкових питань, почали працювати", — сказала Свириденко.

Тим підприємствам, які відчувають небезпеку у фронтових районах, уряд пропонує програму релокації. Вона передбачає допомогу у приміщенні, підключенні і розселенні працівників. За цією програмою вже було перевезено 400 українських підприємств, з яких більше 200 відновили повноцінну роботу.

Для вирішення проблеми нестачі обігових коштів та кредитів Мінекономіки модернізувало діючу державну програму "5-7-9%". Зокрема, відтепер всі діючі суб’єкти господарювання мають змогу отримати кредит під 0% до 60 млн грн.

Для комфорту підприємців також було запущено процес дерегуляції бізнесу.

"Ми спростили і прибрали 500 необхідних дозволів, зараз їх тільки 50 – тих, за якими держава здійснює контроль. Ми не здійснюємо ринковий нагляд, крім контролю за цінами на соціально значимі товари і на паливо, і все для того, щоб бізнес вільно почувався і повертався до роботи", — зазначила міністерка економіки.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 200 млн грн на виплату компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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