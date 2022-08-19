Курс долара на чорному ринку: НБУ може обвалити гривню – експерт пояснив, чому

Між офіційним та готівковим курсом валюти в Україні зберігається значний розрив

В Україні зберігається високий попит на валюту, тому експерти прогнозують, що продавці готівкової валюти будуть прагнути підвищити курс долара. Економіст Борис Кушнірук не виключає також, що до ослаблення гривні вдасться і Національний банк України.

Як пояснив він "24 каналу", до таких дій НБУ може підштовхнути значний розрив між офіційним та готівковим курсом. Свій вплив на ситуацію матиме і ситуація довкола платіжного балансу. Кушнірук нагадав, що у більш стабільних умовах банки мали можливість купити безготівкову валюту і продати її на готівковому ринку. "Єдина умова: для цього було потрібно ввести готівку. Зараз літаком валюту не завезти як раніше. Але у той же час, є механізм, коли домовляються про доставлення її у Польщу, а далі ввезення готівки в Україну, і таким чином продавати її", — пояснив експерт.

Кушнірук прогнозує, що позитивно вплинути на ситуацію на валютному ринку може виручка від експорту сільськогосподарської продукції – Україна почала вивозити зерно морем і вже незабаром можна буде відчути ефект від цих прибутків. За прогнозами економіста, це відбудеться за 3-5 місяців.

Що ж до готівкового курсу восени, то Кушнірук вказує, що вплив матиме одразу цілий комплекс чинників. Найголовніший і найсерйозніший із них – це реальна ситуація з платіжним балансом, тобто скільки валюти буде надходити в країну. Також значно впливатимуть очікування покупців. У разі, якщо прогнози будуть негативними, падатиме попит і рівень продажів продукції, а відповідно і надходжень валюти, знизиться. "Якщо у тебе є впевненість, тобто ситуація покращується, то ти може навіть долари продати. Якщо у тебе є негативні очікування, валюта не продається. От і фактор, який змінює попит на іноземну валюту", – додав економічний експерт.

Економіст також наголосив, що у звичайній ситуації, безготівковий обсяг валюти значно більший, ніж готівковий. В такому разі готівковий курс дуже прив'язаний до безготівкового. Натомість у нинішніх умовах, коли безготівковий ринок суттєво зменшився, це обмежує можливість впливати на ситуацію.

Як повідомляв "Телеграф", на дисбаланс попиту і пропозиції валюти вказав також голова Ради НБУ Богдан Данилишин.