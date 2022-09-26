Долар продовжить рости: порада від експерта, як краще зберігати гроші

Долар зараз є надійною валютою для зберігання грошей

Після того, як курс долара перевищив 42 гривні, очікування щодо американської валюти залишаються не занадто позитивними. Однак, на понеділок, 26 вересня, долар не змінився, а ось євро ще й трохи подешевшав.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 каналу спрогнозував, що долар і надалі ростиме. А тому, якщо українці мають певні грошові збереження і хочуть вберегти їх від девальвації та інфляції, то їм варто не відкладати купівлю іноземної валюти.

"Моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари", — зазначив економіст.

На понеділок, 26 вересня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36.57 гривень за долар. Курс долара зріс на 0 коп.

Курс євро встановлено на рівні 35,67 гривень за євро. Він знизився на 41 коп.

На чорному ринку купівля американського долара становить 42,65 гривні, продаж — 42,83 гривні; євро – 40,75 гривень на купівлю і 41,15 гривня на продаж.

Курс валют в Україні 26 вересня

Курс долара в банках України 26 вересня

Курс євро в банках України 26 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт Данило Монін розповів, що чекає на курс американської валюти цього тижня і на якому рівні він встановиться.