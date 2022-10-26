Долар продовжує укріплюватися: українцям розповіли про курс у найближчому майбутньому

Поганих новин з цього приводу поки не буде

Останнім часом курс валют в Україні зазнав значних коливань через психологічне напруження громадян на тлі війни. Однак наразі національна валюта доволі стабільна і вважається, що такою вона і залишиться.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телеканалу "Ми — Україна". За його словами, зараз не спостерігається передумов для падіння гривні. "Емоційні гойдалки" передаються і на валютний ринок. Тому він весь період війни буде "досить хитким", але настільки кардинально змінюватися, як раніше, валюта вже не буде. Це стало можливим, зокрема, і завдяки західним партнерам, які вчасно надали фінансову допомогу.

"Поки триває війна, тиск на гривню буде залишатися. Але прямо зараз фундаментальних економічних причин для падіння гривні немає… Гривня зміцнюється останні два тижні. Зараз немає передумов для її падіння, окрім війни", – зазначив він.

Прогноз експерта в ефірі

На середу, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс валюти США виріс на 0 коп.

Курс євро встановлений на рівні 36,08 грн за євро. Він виріс на 12 коп.

Курс валют в Україні 26 жовтня

Курс долара в банках України 26 жовтня

Курс євро в банках України 26 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олексій Кущ розповів, чого слід очікувати від національної валюти найближчим часом і як зміниться курс.