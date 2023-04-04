"Харківгаз" фальсифікує баланс спожитого газу - експерт

Люди не можуть передати показання своїх лічильників і скаржаться на космічні нарахування

Цього місяця до споживачів "Харківгазу" і "Дніпрогазу" додалися клієнти "Криворіжгазу" і "Харківміськгазу", які теж не можуть передати показання своїх лічильників і скаржаться на космічні нарахування. "Бізнес Телеграф" розбирався, в чому справа.

"Харківгаз", вже 31 березня повідомив про обсяги виробничо-технічних витрат газу за 1-й квартал 2023 року, не дочекавшись обсягів реального споживання газу від населення та підприємств. Хоча баланс споживання та витрат природного газу газорозподільчі компанії формують після 5 числа кожного місяця, адже з 1 по 5 число споживачі передають свої показники споживання ресурсу.

"Це говорить про те, що компанія формує баланс газу не на реальних показниках споживання, а віртуальних і замовляє ресурс у Оператора ГТС "зі стелі", а не відповідно до потреб споживачів. Фактично "Харківгаз" фальсифікує баланс спожитого газу", — коментує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Його коментар підтверджують самі споживачі "Харківгазу". Вони масово скаржаться на Фейсбук-сторінці компанії та керуючої компанії "Нафтогаз" на труднощі в передачі показників, а також на те, що компанії фіксують в рази завищені показники. "Харківгаз, навіщо ви передаєте Нафтогазу споживання, завищене в десять разів?? Коли закінчиться цей безлад??" — обурюється споживачка Інна Черненко. "В додатку неможливо додати особовий рахунок. Немає опції компанії Харківміськгаз. Раніше була. Навіщо прибрали? Тепер не зручно", — пише Олена Бухміна на фб-сторінці "Харківгазу". "Чому передаю коректні показники на сайті Нафтогазу, а ГРМ передає у тричі більші?" — запитує споживачка Грабко Катерина. "Перше число. Вводжу показники лічильника. – "По вашому рахунку вже зафіксовані показники". Як? Ким? Коли? Перевіряю стан рахунку – показники майже у 3 рази вищі за існуючі – на сьогодні 157, в Особовому кабінеті – 275. На дзвінки ніхто не відповідає. Що робити?" — бідкається споживач Олександр Рудий.