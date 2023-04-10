Подорожчання електроенергії через підвищення прайс-кепів може призвести до масового банкрутства молочних підприємств — Арсен Дідур

Голова Спілки молочних підприємств України вважає, що зараз найтяжчий період з початку війни для молокопереробної галузі

Подорожчання електроенергії через підвищення граничних цін (т. з. прайс-кепів) може призвести до масового банкрутства підприємств молокопереробної галузі. Про це заявив Арсен Дідур, голова Спілки молочних підприємств України (UA Dairy), коментуючи інформацію щодо можливого скасування або підвищення граничних цін на електроенергію на ринку на добу наперед (РДН) для промислових споживачів.

"Зараз найтяжчий період з початку війни для молокопереробки. Споживчі настрої погані з об‘єктивних причин. Експорт майже зупинився, ще і помилки Кабміну у двосторонніх митних відносинах з країнами Середньої Азії (Узбекистан, Туркменістан), дорога сировина порівняно з Євросоюзом, відсутність держпідтримки та доступу до кредитів. Плюс, як завжди, затримки з оплатою від торгових мереж. Якщо ще піднімуть тариф на електроенергію, це може призвести до масового банкрутства підприємств галузі", — сказав він.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року, вперше з початку широкомасштабного вторгнення рашистів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядала можливість збільшення прайс-кепів на електричну енергію на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку на 50%, с 4000 грн/МВт-ч до 6000 грн/МВт-ч. Однак рішення щодо цього не було прийнято.

Вдруге, вже у лютому 2023 року, планувалось підвищити максимальні граничні ціни на РДН, ВДР з 4000 грн/МВт-ч до 4952 грн/МВт-год. Проте комісія не побачила підстав для перегляду граничних цін через зміну ринкової ситуації та зняла з розгляду це питання.