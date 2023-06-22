Кубраков: забезпечимо прозорі і зрозумілі правила для міжнародних партнерів з відбудови України

Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури з питань розвитку громад і територій оголосив про ініціативу We build Ukraine

Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури з питань розвитку громад і територій Олександр Кубраков оголосив про ініціативу We build Ukraine — партнерство міжнародних організацій, які братимуть участь у відбудові України. Він запевнив, що уряд забезпечить прозорі та зрозумілі правила для всіх гравців, які зможуть слідкувати за всіма процесами через платформу DREAM.

Про це Кубраков написав у Facebook.

"Ми будуємо Україну. Попри війну, щоденні атаки. Будуємо школи, садочки, лікарні, будинки, мости і дороги. Всі разом будуємо головну дорогу – до Перемоги. Сьогодні по полях Лондонської конференції говорили про спільні зусилля цивілізованого світу щодо підтримки України у інфраструктурному відновленні – We build Ukraine. Це обʼєднання всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують долучитися до відновлення України. Це урядові та неурядові організації, фінансові інституції, інвестори, бізнес-об’єднання та окремі представники бізнесу", — написав Кубраков.

За його словами, Україна відчуває підтримку партнерів на полі бою, і що не менш важливо – у відновленні.

"Без стабільно працюючої економіки набагато складніше отримати й утримати перемогу", — зазначив голова Мінвідновлення.

Він підкреслив, що We build Ukraine – це партнерство з усіма, хто вже допомагає відбудовувати Україну або планує це зробити.

"Розуміємо, що участь у відбудові має бути забезпечена з української сторони прозорими та зрозумілими правила, та якісними інструментами підзвітності. Так, партнери зможуть бачити проєкти відновлення через систему цифрового управління відбудовою DREAM. Це означає контроль усіх етапів реалізації проєктів – від проєктування до аудиту результатів робіт. Ми будуємо свободу", — підкреслив Кубраков.

Він розмістив на своїй сторінці відео із представниками різних міжнародних організацій, які підтверджують, що готові відбудовувати Україну відомими словами з одного з перших відеозвернень Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення: "Ми всі тут".