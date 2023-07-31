Фонд гарантування вкладів поновить судові позови проти "Укрфінансу" після рішення Верховного Суду

Фонд вже подав до Верховного Суду та Господарського суду Луганської області клопотання про поновлення провадження у справах, які стосуються повернення державі контролю над "Укрінбанком"

Фонд гарантування вкладів поновлює судові позови до фінансової компанії "Укрфінанс" для повернення державі остаточного контролю над "Укрінбанком".

Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як йдеться в пресрелізі Фонду, 19 липня Велика Палата Верховного Суду залишила в силі своє попереднє рішення від 10 грудня 2019 року про те, що "Укрінком" не є правонаступником прав та обов’язків "Укрінбанку" та залишила без розгляду заяву "Укрінкому".

Дане рішення Великої Палати Верховного суду відкриває можливість для Фонду поновити розгляд двох проваджень для повернення державі остаточного контролю над "Укрінбанком", розгляд яких був зупинений до до закінчення перегляду Великою Палатою Верховного Суду справи №909/758/17.

Відтак, Фонд вже подав до Верховного Суду та Господарського суду Луганської області клопотання про поновлення провадження у справах №913/266/20 та №826/15260/17, які стосуються повернення державі контролю над "Укрінбанком".

Верховний Суд ухвалив рішення, яким, фактично, вкотре підтверджено неможливість функціонування банківської установи поза межами правового поля.

Таким чином, як зазначає Фонд, Велика Палата ВС залишила в силі попередні висновки, зроблені у постанові Великої Палати ВС від 10 грудня 2019 року у справі № 925/698/16 у спорі ПАТ "Укрінком" з ПРАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" про те, що:

ПАТ "Укрінком" не є правонаступником прав та обов’язків ПАТ "Укрінбанк" ;

скасування судом або визнання неправомірним (незаконним) рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації банку не означає автоматичного припинення управління банком Фондом.

"У разі перегляду цього рішення знову виникла б правова невизначеність навколо ПАТ "УКРІНБАНК", що дало б можливість колишнім власникам Банку вчиняти дії, спрямовані на виведення активів банківської установи та ухилення від розрахунку з вкладниками і кредиторами Банку. Таким чином, чергова спроба колишніх акціонерів "УКРІНБАНКУ" отримати судове рішення, яке б дозволило відступити від встановленої практики, виявилась безуспішною", — йдеться у повідомлення Фонду.

Нагадаємо, ПАТ "УКРІНБАНК" був визнаний неплатоспроможним постановою Правління НБУ від 24 грудня 2015 р. № 934, з 23 березня 2016 року у Банку розпочато процедуру ліквідації. Незабаром після вказаного рішення НБУ колишні власники Банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, перереєстрували його у м. Сєвєродонецьку та замінили у ЄДР назву і статус юридичної особи на ПАТ "Укрінком", яке проголосило себе правонаступником Банку. Як наслідок — ПАТ "Укрінбанк" з усіма його активами було фактично виведено з-під контролю Фонду, а розрахунки з кредиторами зупинено. До того часу Фонд уже виплатив вкладникам банку 1,8 млрд грн. Станом на 01.06.2023 залишки вимог кредиторів ПАТ "УКРІНБАНК" складають 2,9 млрд грн.