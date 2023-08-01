Спілка молочних підприємств запропонує кроки з відновлення в молочному секторі в рамках програми ЄС Ukraine Facility

На реалізацію програми Європейський союз виділить 50 млрд євро

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) увійшла до міжвідомчої групи, яку створив уряд для втілення програми ЄС Ukraine Facility, та запропонує кроки з відновлення у молочній галузі, які потрібно здійснити напередодні вступу України до ЄС.

"СМПУ готова брати активну участь у діяльності цієї міжвідомчої групи та надавати експертну допомогу в питаннях, що стосуються розвитку молочної галузі", — коментує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. За його словами, представники СМПУ вже взяли участь у першому засідання цієї групи, яке відбулося 31 липня.

Нагадаємо, програму відновлення Ukraine Facility запропонував Європейський союз. На її реалізацію він виділить 50 млрд євро. Для імплементації Ukraine Facility уряд має підготувати план відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи та інвестиції, які необхідно буде здійснити в рамках процесу вступу до ЄС.

Проєкт плану Ukraine Facility розроблять до 15 вересня 2023 року, пропозиції для секторальних стратегій — до 15 листопада 2023 року.