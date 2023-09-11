Під час війни неприпустимо скасовувати держрегулювання тарифів на поштову доставку газет, – НСЖУ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з АТ "Укрпошта" намагаються зняти чинне державне регулювання тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою. Це передбачено відповідним проєктом наказу Міністерства, оприлюдненому 1 вересня. Водночас редакції українських газет уже отримують повідомлення від регіональних дирекцій "Укрпошти" про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на передплату 2024 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він цитує повідомлення Інформаційної служби спілки.

У Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни. При цьому в НСЖУ закликають уряд пріоритетно відреагувати на критичну ситуацію, викликану масовим звільненням листонош у другому півріччі цього року. На гарячу лінію Спілки журналістів з серпня надійшло майже 800 скарг від громадян, представників місцевої влади, листонош та видавців на масштабне закриття поштових відділень, звільнення листонош, недоставку преси і недоступ до поштових послуг.

"Отримали нові тарифи від Укрпошти: доставка 17,33 грн (з 8,50 грн). Офомлення передплати на 1м. — 5 грн, 3 -10 грн, 6 -14 грн,12 -22грн. Це знищення газет!!!!" — обурюється головний редактор газети "Рідний край" з Павлограда Володимир Сторчаков.

Проєктом наказу Мінінфраструктури передбачається, що "Укрпошта" зможе самостійно, без погодження з урядом, без жодних державних експертиз переглядати тарифи на поштову доставку преси.

Газетярі занепокоєні, що проєкт Наказу лобіює винятково інтереси "Укрпошти" і, в умовах її фактично монопольного становища, може спричинити зловживання з боку цього акціонерного товариства. Збільшення вартості поштової доставки вітчизняних медіа спричинить збіднення і так не багатих людей. Воно також призведе до подальшого зниження тиражів друкованих медіа. Особливо критичною ситуація з недоступом до української преси є на прифронтових територіях, де газети часто є єдиним джерелом масової інформації.

"Державне регулювання тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою є одним із елементів урядового контролю за діями поштового оператора і визнанням того, що вартість поштової доставки має бути доступною для українців, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Практика останніх років показує, що уряд постійно підтримував пропозиції "Укрпошти" щодо тарифів, і вони постійно зростали. Але процедура цього зростання дозволяла друкованим виданням прогнозувати свою роботу і зберігати відносну фінансову стабільність. Натомість, надання "Укрпошті" можливості самостійно встановлювати тарифи поставить друковані видання, які й так на сьогодні є заручниками проблем із поштовою доставкою (спричинених, зокрема, масовим звільненням листонош), на грань повного знищення".

Запропонований проєкт скасування тарифів на поштову доставку періодичної преси наразі проходить громадське обговорення. Національна спілка журналістів України вже передала свої висновки Федерації профспілок України та пропонує не погоджувати проєкт наказу, запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити термін дії попереднього наказу на 2024 рік і створити робочу групу з представників міністерства, "Укрпошти", Національної спілки журналістів України, Федерації профспілок України для напрацювання проєктів законодавчих актів щодо передплати та доставки друкованих медіа.