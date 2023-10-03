Гірники шахти "Краснолиманська" оголосили безстроковий страйк через дії Міненерго

Страйкуючі шахтарі підкреслили, що жодних підстав звільняти попереднього керівника і призначати нового у міністерства не було.

Шахтарі ДП "ВК "Краснолиманська" 3 жовтня оголосили безстроковий страйк і припинили видобування вугілля, а 200 гірників, що знаходяться під землею, не планують підніматися назовні. Мітингарі наголосили, що були вимушені вдатися до цього через вкрай непрофесійні дії Міністерства енергетики України. Мова йде про призначення в.о. директора шахти Сергія Сівцова, розпорядження щодо якого підписав міністр енергетики Герман Галущенко.

Шахтарі підкреслили, що жодних підстав звільняти попереднього керівника і призначати нового у міністерства не було. Адже підприємство є прибутковим, і, за підсумками 2022 року, сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн грн податків.

Зокрема, напряму було сплачено 361,7 млн грн ПДВ, 114,1 млн грн податку на прибуток, 32,1 млн грн ренти за користування надрами та 38,7 млн грн ЄСВ. Крім того, було сплачено 34,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

"Дії Міністерства енергетики у нас викликають величезне занепокоєння і обурення. Шахта демонструє хороші показники по видобутку вугілля і по прибуткам, які отримує держава. Ми не розуміємо, навіщо раптово замінювати керівника, коли все й так добре працює? Та ще й перед початком опалювального сезону? Все виглядає так, ніби у Міненерго вирішили поставити "свою" людину для впровадження певних "схем". Тобто фактично чиновники ставлять під загрозу енергетичну безпеку держави перед початком опалювального сезону, лише б ще й тут почати наживатися", – зазначили гірники.

Мітингарі додали, що продовжать страйкувати до тих пір, поки Міненерго не припинить спроби змінити керівництво шахти.

Також гірники наголосили, що готують звернення до президента України Володимира Зеленського, до Служби безпеки України та правоохоронних органів щодо ситуації, яка склалася на шахті.