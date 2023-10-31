Експерт Кацуба розповів, чому потрібно реформувати НАК "Нафтогаз"

Щоб наблизити країну до енергетичної незалежності, українська енергетика має працювати за ринковими правилами. А для цього треба зменшувати ринкову вагу державних монополій і реформувати їх. Що треба змінити в найбільшому гравці на нафтогазовому ринку розповів у своїй статті експерт з питань енергетики та підприємець Олександр Кацуба.

Нафтогаз досі лишається надто громіздким, його звітність і бізнес-процеси недостатньо прозорими, а спроба зберегти політичні бали в очах приватних споживачів формує величезні борги компанії перед бюджетом, підкреслює Кацуба. Так, на 2024 рік компанія вимагає від бюджету 180 мільярдів гривень для забезпечення власного платіжного балансу.

Експерт бачить вихід в поступовому зменшенні ринкової ваги компанії, її реформуванні та приватизації після завершення війни. Приватизацію "Нафтогазу" зараз потрібно відкласти до мирних часів, і зосередитись на оптимізації управління.

Перше — виділити в окрему державну компанію "Укргазвидобування", потенційно її навіть можна розділити на кілька менших гравців ринку з територіальним розподілом діяльності.

Друге — за "Нафтогазом" треба залишити керування Оператором ГТС, транзит, трейдинг, зберігання газу, реалізація інвестиційних проєктів з засвоєння великих родовищ.

Третє — потрібно повністю відновити функціонування наглядової ради та зробити добір менеджменту "Нафтогазу" максимально прозорим. Це потрібно для ефективної роботи і збільшення капіталізації.

Четверте — вже зараз варто вибудовувати комунікацію з великими нафтогазовими компаніями зі США та Європи, а також з інвестиційними фондами. Це дозволить корпорації стати донором бюджету і знайти стратегічних інвесторів у майбутньому, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.