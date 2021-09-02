Благоустрою озера Вирлиця - бути

Саме під таким девізом депутати Київради на засіданні 31 серпня дали право на життя озеру Вирлиця в Дарницькому районі столиці, запобігши його подальшому занепаду та екологічному колапсу.

Депутати не підтримали рішення №08 / 231-1419 про консервацію територій озера Вирлиця та оголошення озера ландшафтним заказником, що, на думку окремих депутатів, є нічим іншим як спробою політичного піару на екології столиці і якості життя киян.

Пропозиція лобіювалася в Київраді депутатом Євгенією Кулебою, причому з істотними порушеннями регламенту. Але не тільки порушення регламенту зупинило депутатів Київради від рішення на користь піару одного депутата Кулеби. В цьому випадку ініціатива має всі ознаки популістської та лобістської, на що неодноразово звертали увагу і представники громадськості, вимагаючи очистити озеро і зробити його придатним для відпочинку.

У разі консервації озера і невиконання комплексу робіт щодо укріплення берегової лінії, воно стало б черговим болем столичної влади, коли грошей в бюджеті міста на такі роботи немає, але озеро називається «заказником». Таким чином депутати, розуміючи ризики порушення регламенту, а також неможливість ефективної реалізації подібної пропозиції, прийняли рішення на користь порятунку озера з подальшим берегоукріпленням та запобіганням підтопленню станції метро.

Глава спеціально створеної робочої групи щодо проєкту рішення Вирлиця-1, депутат Михайло Терентьєв повідомив присутнім про отримання листа від КП "Київський метрополітен" з підтвердженням необхідності запобігання підтопленню станції метро Вирлиця.

Як пише "Апостроф", радянська держава всіляко нехтувала питаннями екології, в результаті озеро Вирлиця стало жертвою цієї безвідповідальної політики, перетворившись на карʼєр для видобутку піску. Озеро значно поглибили, зросла акваторія, а на берегах озера вишикувалися небезпечні з точки зору екології сусіди — Бортницька станція аерації та сміттєспалювальний завод "Енергія".

В результаті природний обʼєкт перетворився на найбільшу урбанізовану водойму міста, яка має серйозні екологічні проблеми. І в таких умовах потрібно говорити не про спадщину озера, а про його порятунок.