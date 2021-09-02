Благоустройству озера Вырлица – быть

Именно под таким девизом депутаты Киевсовета на заседании 31 августа дали право на жизнь озеру Вырлица в Дарницком районе столицы, предотвратив его от дальнейшего упадничества и экологического коллапса.

Депутаты не поддержали решение №08/231-1419 о консервации территорий озера Вырлица и объявлении озера ландшафтным заказником, которое, по мнению отдельных депутатов, является ничем иным как попыткой политического пиара на экологии столицы и качестве жизни киевлян.

Предложение лоббировалось в Киевсовете депутатом Евгенией Кулебой, причем с существенными нарушениями регламента. Но не только нарушение регламента остановило депутатов Киевсовета от решения в пользу пиара одного депутата Кулебы. В данном случае инициатива имеет все признаки популистской и лоббистской, на что неоднократно обращали внимание и представители общественности, требуя очистить озеро и сделать его пригодным для отдыха.

В случае консервации озера и невыполнения комплекса работ по укреплению береговой линии, оно стало бы очередной болью столичных властей, когда денег в бюджете города на такие работы нет, но озеро называется «заказником». Таким образом депутаты, понимая риски нарушения регламента, а также невозможность эффективной реализации подобного предложения, приняли решение в пользу спасения озера с дальнейшим берегоукреплением и предотвращением подтопления станции метро.

Глава специально созданной рабочей группы по проекту решения Вырлица-1, депутат Михаил Терентьев сообщил присутствующим о получении письма от КП "Киевский метрополитен" с подтверждением необходимости предотвращения подтопления станции метро Вырлица.

Как пишет "Апостроф", советское государство всячески пренебрегало вопросами экологии, в результате озеро Вырлица стало жертвой этой безответственной политики, превратившись в карьер для добычи песка. Озеро значительно углубили, выросла акватория, а на берегах озера построились опасные с точки зрения экологии соседи — Бортническая станция аэрации и мусоросжигательный завод "Энергия".

В результате природный объект превратился в крупнейший урбанизированный водоем города, который имеет серьезные экологические проблемы. И в таких условиях нужно говорить не о наследии озера, а о его спасении.