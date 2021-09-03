Герої Гарі Потера, Гри Престолів і Відьмака у Києві! Чим здивує Parimatch Ukraine гостей фестивалю Comic Con Ukraine 2021

Вже цього вікенду, 4-5 вересня, пройде міжнародний конвент сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2021 на території Арт-заводу Платформа. Фестиваль став вже традиційним для України, організатори кожного року збирають фанатів поп-культури: коміксів, фільмів, відеоігор, настільних ігор, фантастики тощо. Саме на фестивалі кожен прихильних може відчути себе героєм як коміксу, так і улюбленої гри, адже може прийти в образі свого героя.

Фестиваль започаткували у 2018 році й швидко набрали обертів, і вже цього року фестиваль подарує можливість послухати та поспілкуватись із зірковими всесвітньовідомими гостями: Марк Дакаскос (актор: Від колиски до могили, Джон Уік 3), Наталія Тена (акторка: Гаррі Поттер, Гра Престолів, Мандалорець), Анна Шеффер (акторка: Гаррі Поттер, Відьмак), Річард Морган (автор серії книжок "Видозмінений вуглець"), Гелена Манковська (модель Леді Дімітреску з гри Resident Evil: Village).

Цього року компанія Parimatch Ukraine підготувала аж дві зони для гостей фестивалю. Let’s Play – зона для фанатів спорту, де будуть проходити основні спортивні змагання фесту і з’являться тематичні фотозони. Зона Король гори — з інтерактивною грою і кіберспортивними змаганнями з дисциплін Dota 2 та CS:GO. Відповідно, 4 вересня пройдуть змагання по Dota 2, а 5 вересня по CS:GO. Учасниками можуть стати всі гості фестивалю.

«Ми у Parimatch Ukraine любимо не лише спорт. Ми — фанати розваг! Тому ми дуже активно слідкуємо і підтримуємо всі активні події у світі культури, музики, кіберспорту і активного відпочинку. Comic Con Ukraine — це не просто фестиваль, це вже соціальне явище, яке об’єднало навколо себе тисячі фанатів відео ігор, коміксів, фільмів, косплеїв. Це не новий досвід для нас, адже у 2019 році ми стали партнерами Comic Con Ukraine та представляли свою WOW-зону, яку відвідав навіть Конор Макгрегор. Ми як entertainment компанія готові дивувати гостей і вже цього року будемо вражати одразу двома проектами в межах Comic Con Ukraine 2021» — розповів Павло Кожухар, директор з розвитку Parimatch Ukraine.

Два фестивальних дні пройдуть в насиченому форматі: K-POP Cover Dance Battle, шоу косплеєрів, розважальні стенди, комікси та лекції, а також розіграш комп’ютера у зоні Let’s Play від Parimatch Ukraine. Шукайте квитки на офіційному сайті та на сайтах квиткових операторів.