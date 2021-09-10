На Софійській площі пройде благодійний вечір поезії «Крила Маю»

Захід відбудеться 16 вересня 2021 року

16 вересня 2021 р. відбудться поетичні читання за участі зірок на великій сцені. Благодійний вечір "Крила Маю" пройде в центрі столиці на Софійській площі.

Свої улюблені твори з української класики та сучасної літератури, а також авторські вірші, продекламують зі сцени відомі поети й письменники, громадські діячі, артисти та меценати, серед них:

актриси театру та кіно Ада Роговцева і Катя Степанкова;

поет Іван Якимов;

український письменник та бізнесмен Гарік Корогодський;

телеведуча, актриса, сценарист, продюсер і режисер Дарʼя Трегубова;

бізнесмен та кінорежисер Олег Рижов;

громадський діяч Кирил Воронін;

громадський діяч, радник міністра МВС Антон Геращенко;

телеведучий, поет і автор пісень Коля Серга;

соліст гурту "Корупція" Михайло Крупін;

український актор і хіп-хоп музикант Олександр Ярмак;

журналістка Севгіль Мусаєва;

громадський діяч Ярослава Гресь

Серед запрошених гостей: український футболіст Андрій Шевченко, Слава Камінська, Наталія Могілевська, ведучий ютуб-каналу "Big Money" Євгеній Черняк, громадська діячка Тетяна Рамус, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко, Олег Ляшко, посол Італії Пʼєр Франческо Дзадзо, посол України в США Михайло Резник, екс-генпрокурор України Віталій Ярема, тричі, Генеральний прокурор України Святослав Піскун, засновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

Організаторами заходу стали Олег Рижов та Кирило Воронін спільно з Благодійним фондом "Душа". У подальших планах — заснувати грантовий конкурс і премії для обдарованих дітей України.

Початок заходу о 19:30.