Наша мета - створення комфортного та затишного простору для нинішніх мешканців Микільської Слобідки

Наша столиця стрімко розвивається та розбудовується. Щороку зʼявляюся нові житлові комплекси. Але на жаль, далеко не всі забудовники дбають про інтереси мешканців прилеглих районів, про розвиток соціальної інфраструктури, збереження та покращення умов для відпочинку городян тощо. Хоча іноді навіть коли забудовник щиро пропонує свою всебічну допомогу, люди відносяться до цього з пересторогою. Яскравим прикладом може стати будівництво нового столичного житлового комплексу на Микільсько-Слобідській 7-9. Тому, для розʼяснення громадянам всіх перспектив розвитку району та пошуку підтримки з боку киян в агенції УНІАН була поведена пресконференція.

- Наш житловий комплекс буде будуватись на земельній ділянці яка з 2010 року заходиться в приватній власності, — повідомив власник ТОВ "Нова Слобідка" Олександр Стельмащук. — Окремо хочу зазначити, що ця ділянка з моменту присвоєння їй кадастрового номера була відведена під будівництво житлового будинку з об’єктами соціальної інфраструктури. На цій території ніколи не було ні парку, ні скверу, — це була промзона, яку відвели саме під будівництво житла. Наша компанія розробила проєктну документацію та отримала всі дозволи на будівництво, тому наша діяльність абсолютно законна та проводиться на приватній землі. Важливо зазначити, що ми не збираємось виходити за рамки нашої ділянки на територію парку, що примикає.

Пресконференція Пресконференція Пресконференція Пресконференція Пресконференція Пресконференція

Основна наша мета — створення комфортного та затишного простору для життя тих людей, які вже поживають Микільській Слобідці, і тих хто буде проживати в нашому комплексі. Для цього ми постійно вивчаємо громадську думку і зʼясовуємо, які питання турбують місцевих мешканців. Ми організовуємо зустрічі з людьми, ми приходимо на збори місцевих мешканців, а також залучаємо соціологів.

На основі цих даних ми хочемо підписати з місцевими мешканцями соціальну угоду, що передбачає, які саме соціальні проєкти ми будемо реалізовувати та фінансувати, щоб створити максимально комфортний простір для всіх людей, що живуть і будуть жити на цій території. Ми передбачили в нашому бюджеті 50 мільйонів гривень на ці проєкти, окремо від фінансування доброустрою на території самого житлового комплексу.

До речі, ми будуємо не просто житлові будинки. Будується комплексна соціальна інфраструктура, що передбачає паркінги, дитячий садочок, спортивні обʼєкти та басейн. Цим всім зможуть користуватись всі мешканці Микільської Слобідки, — відмітив Олександр Стельмащук.

Важливо зазначити, що забудовник має повний пакет необхідних документів для початку будівництва.

- Перш за все хочу наголосити, що право власності є непорушним, — це є норма прямої дії Конституції України, — заявив юрист компанії Юрій Максимов. — Земельна ділянка на якій буде будівництво, була продана на підставі рішень Київської міської ради і вже понад 10 років перебуває у приватній власності ТОВ "Нова Слобідка". А щодо містобудівної дозвільної документації, то вона повністю в наявності, дозволяє здійснювати будівництво згідно з цільовим призначенням і діє до завершення будівництва.

На жаль є деякі люди, які ведуть не зовсім правомірну діяльність, намагаючись незаконно завадити не тільки початку будівництва, а навіть реалізації соціальних проєктів для мешканців району. Хоча забудовник діє виключно в межах законодавства і жодним чином не порушує ніякі права, — підкреслив Юрій Максимов.

До речі, доволі цікаво, що саме турбує місцеве населення.

- Місцевих мешканців опитували про їх ставлення по подальшу долю парку та пляжу що розташовані поруч з будівництвом, та про інші нагальні потреби району, — повідомив соціолог, заступник директора дослідницької компанії Ю.С.С. Олексій Біловол. - Серед усіх проблем мешканців району найбільше турбує енергоефективність їх житла, чисті вулиці, комфортний простір для відпочинку, нестача парувальних місць та погані дороги, — зазначив соціолог.

Результати соцопитування Результати соцопитування Результати соцопитування Результати соцопитування

Як заявив Олександр Стельмащук, саме на розвʼязання цих проблем компанія готова витратити 50 мільйонів гривень. І цей процес можна буде розпочати вже найближчим часом, незалежно від ходу будівництва. Але для початку треба скласти та підписати з мешканцями району чітку та зважену соціальну угоду.