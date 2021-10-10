Воістину кінг-сайз: в Києві 120 кухарів приготували рекордно велику шаурму (фото, відео)

Після фіксації рекорду приготовленою смакотою змогли поласувати всі присутні

Смачний рекорд поставили напередодні столичні кухарі — приготували найдовшу в історії України шаурму.

Про досягнення кулінарів повідомляє агрохолдинг "МХП".

Охочих поспостерігати за приготуванням гігантської шаурми зібралося чимало. На Контрактовій площі всі з цікавістю слідкували за синхронними рухами 120 кухарів, які вміло начиняли лаваш свіжим м’ясом та іншими інгредієнтами, а після щедро заливали йогуртовим соусом. Готувати справжній "кінг-сайз" довелося на туристичних пальниках.

Поспостерігати за кулінарної магією прийшло чимало киян

Повідомляється, що умільцям з "Dönermarket. Шаурма & донер" вдалося приготувати шаурму довжиною майже 130 м (до "круглої" цифри не вистачило всього 96 см).

До "круглої" цифри не вистачило майже метра

Втім, навіть такий розмір — 129,4 м — став абсолютним українським рекордом. Та й завісило таке блюдо на понад 200 кг.

Більш того, організатори заходу заявляють, що київська шаурма — офіційно найбільша в світі. Втім, фіксація і вручення нагород проходило тільки експертами Національного реєстру рекордів України.

Організатори наполягають, що їхня шаурма — найдовша в світі

Коли всі виміри були зняті, а рекорд — офіційно визнаний, кухарі розрізали свій їстівний шедевр на шматки і пригостили ним усіх присутніх на площі глядачів. І видовищно, і смачно!

До слова, в мережі затверджується, що попередній рекорд належав студентам з міста Щелково, РФ. Якщо це так, то українці дійсно змогли обігнати всіх, адже російська шаурма досягла в довжину всього 113 м.

А якщо ви дбаєте про свою фігуру, але любите подібну їжу, то "Телеграф" із задоволенням поділиться декількома підказками від дієтолога про те, як приготувати не тільки смачну, але і легку шаурму.