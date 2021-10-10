Воистину кинг-сайз: в Киеве 120 поваров приготовили рекордно большую шаурму (фото, видео)
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После фиксации рекорда приготовленной вкуснотищей смогли полакомиться все присутствующие
Вкусный рекорд поставили накануне столичные повара — приготовили самую длинную в истории Украины шаурму.
О достижении кулинаров сообщает агрохолдинг "МХП".
Желающих понаблюдать за приготовлением гигантской шаурмы набралось немало. На Контрактовой площади все с интересом смотрели за синхронными движениями 120 поваров, которые умело начиняли лаваш свежим мясом и другими ингредиентами, а после щедро заливали йогуртовым соусом. Готовить настоящий "кинг-сайз" пришлось на туристических горелках.
Сообщается, что умельцам из "Dönermarket. Шаурма & донер" удалось приготовить шаурму длиной почти 130 м (до "круглой" цифры не хватило всего 96 см).
Впрочем, даже такой размер — 129,4 м — стал абсолютным украинским рекордом. Да и завесило такое блюдо на более 200 кг.
Более того, организаторы мероприятия заявляют, что киевская шаурма — официально самая большая в мире. Впрочем, фиксация и вручение наград проходило только экспертами Национального реестра рекордов Украины.
Когда все замеры были сняты, а рекорд — официально признан, повара разрезали свой съедобный шедевр на куски и угостили им всех присутствовавших на площади зрителей. И зрелищно, и вкусно!
К слову, в сети утверждается, что предыдущий рекорд принадлежал студентам из города Щелково, РФ. Если это так, то украинцы действительно смогли обогнать всех, ведь российская шаурма достигла в длину всего 113 м.
А если вы заботитесь о своей фигуре, но любите подобную пищу, то "Телеграф" с удовольствием поделится несколькими подсказками от диетолога о том, как приготовить не только вкусную, но и легкую шаурму.
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