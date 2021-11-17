Транспортники Києва виходять на протест проти бездіяльності Кличка та підвищення цін на проїзд – експерт

У четвер, 18 листопада, під стінами Київської міської адміністрації відбудеться мітинг представників транспортних компаній столиці. Причина мітингу – пограбування киян та корупційні схеми у транспортних перевезеннях, які покриває мер столиці Віталій Кличко, пише політичний експерт Михайло Шнайдер, повідомляє "Фокус".

«Приватні перевізники протестуватимуть проти ініціативи Кличка підвищити вартість проїзду. Їх змушують це зробити корупціонери у столичній владі, яка хоче отримувати з автобусів величезні відкати. Із незгодними розривають договори», — коментує він.

За словами Шнайдера, перевізники зовсім не хочуть підвищувати ціни, але категорично проти корупції у перевезеннях. Окрім того, під КМДА вийдуть і працівники Київського метрополітену.

«Вони протестують проти того, що мер викачує кошти з комунального підприємства, перераховуючи їх близькому олігарху з РФ Фуксу. При цьому в нього вистачає совісті заявляти, що Фукса практично не знає. От тільки як тоді пояснити те, що місто лише цього року – у лютому та жовтні-листопаді – перерахувало його фірмі понад сотню мільйонів за рахунок фіктивного боргу за вагони?», — запитує Шнайдер.

На думку політолога, саме цей дерибан змушує Кличка підвищувати ціни на проїзд. Із чим, у свою чергу, не бажають миритися транспортники, працівники метрополітену та загалом кияни.

«Приходьте й ви – на 9:00 до будівлі КМДА. Хрещатик, 36. Вони просто пиляють наші гроші – а ми їм цього не дозволимо», – додав Шнайдер.