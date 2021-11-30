Існуючий законопроєкт про столицю – інструмент політичного тиску, а не "покращення" децентралізації, — депутат Маленко

Провладний законопроєкт про столицю руйнує фундамент самоврядування в Києві, переконані у "Голосі".

Закон "Про столицю" – це документ, який має відповідати Конституції України та реальним потребам киян, а не інструмент політичної боротьби.

Таке переконання щодо проєкт закону "Про Київ — столицю України" висловив депутат Київради, голова фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко, пише видання "Вечірній Київ".

Глава столичної фракції "Голосу" зазначив, що закони України мають прийматися для потреб суспільства, а не для вирішення питань політичної боротьби на користь вузького кола осіб, проте у випадку із законопроектом про столицю все говорить про інше.

Маленко наголошує, що цю законодавчу ініціативу активізують у момент загострення політичної боротьби між Київською міською радою та Офісом президента України.

"Наша депутатська фракція переконана, що поточний законопроєкт – це інструмент політичного тиску, а не "покращення" децентралізації. Фактично, думку киян та їх вибір, який вони зробили у 2020 році, хочуть помножити на нуль — і це турбує", — каже депутат міськради.

Він висловив переконання, що провладний законопроєкт руйнує фундамент самоврядування в Києві, а отже, "демократичні сили повинні об’єднуватися навколо стратегічних питань, і сьогодні ми побачили наших союзників, у яких спільна мета – успішна європейська Україна".

Маленко наголосив, що законопроєкт "Про Київ — столицю України" потребує доопрацювання з огляду на протиріччя з Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування" та Європейською хартією місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала ще 1997 року.