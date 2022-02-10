Київська влада відреагувала на вимоги громадськості: біля Вирлиці з’явиться нова дорога на Бортничі

Питання вирішення проблеми з перевантаженим автомобільним трафіком у Дарницькому районі столиці під тиском громади почало вирішуватися — в районі озера Вирлиця почнуть реконструювати вулицю Вирлицька та будувати нову дорогу на Бортничі.

Про це повідомила Дарницька районна держадміністрація столиці.

"КК "Київавтодор" шукає підрядника для будівництва під’їзної дороги з реконструкцією вулиці Вирлицької у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі столиці. Нова дорога має забезпечити альтернативний виїзд із цього мікрорайону та розвантажити транспортний потік усередині Південних Осокорків та Бортничі", — повідомляє Дарницька РДА.

Нещодавно питання будівництво нового шляхопроводу в районі озера Вирлиця, а також будівництво там транспортної розв’язки та перехоплюючого паркінгу розглядала Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами в рамках опрацювання місцевої ініціативи, з якою до Київради звернулася громадська організація "Нова Вирлиця".

Зазначимо, що презентуючи проєкт "Про вирішення організаційних питань по розвитку транспортної інфраструктури, зон рекреації та збереження озера Вирлиця" транспортній комісії, член правління ГО "Нова Вирлиця" Олександр Лисенко звернув увагу на чотири основні напрямки покращення транспортної інфраструктури, який пропонує місцева ініціатива.

Найперше це питання створення в районі Вирлиці перехоплюючого паркінгу. На думку ГО "Нова Вирлиця", це суттєво розвантажить шляхопроводи Дарницького району, і сприятиме покращенню його екології, внаслідок зменшення потоків транспорту. По-друге, це питання берегоукріплення озера Вирлиця, яке є вкрай важливим з огляду на можливі ризики підтоплення ґрунтовими водами тунелів метро та станції Вирлиця". По-третє, питання створення дублюючого проїзду у напрямку Бортничів, вирішення якого позитивно вплине на автомобільний трафік у Дарницькому районі. І, по-четверте, будівництво в районі озера Вирлиця транспортної розв’язки, що також сприятиме упорядкуванню автомобільного трафіку.

Лисенко нагадав, що наразі під місцевою ініціативою зібрано вже близько 2000 підписів мешканців Дарниці, і їх кількість продовжує збільшуватися.

Члени Транспортної комісії в цілому позитивно відреагували на запропоновану модель вирішення громадською ініціативою транспортних питань у Дарницькому районі.

"Я впевнений, що питання, які порушені в проєкті рішення, які стосуються транспортної інфраструктури (запропоновані місцевою ініціативою, – ред.) – вони є достатньо влучні… Вважаю, що питання, які стосуються громадських ініціатив, треба вислуховувати в обов’язковому порядку", — наголосив за результатами розгляду місцевої ініціативи голова Транспортної комісії Київради Олексій Окопний.