Інший бік екоактивістів або що відбувається навколо озера Вирлиця

Активісти, ідея яких законсервувати ситуацію навколо озера Вирлиця у її теперішньому стані (а нині там занедбаний пустир на березі, болото з брудною водою замість впорядкованого пляжу) в минулому році з тріском провалилася у Київраді, зробили наступний крок. Тепер один з їх представників пропонує перетворити берег Вирлиці… на місце для вигулу собак, і просить на це бюджетні гроші.

Про це стало відомо з публікації видання ubr.ua.

Спроби "зіграти" на "екологічних питаннях", пов’язаних з озером Вирлиця, зазначає автор публікації, спостерігаються вже не вперше. А у результаті жителі Дарниці, які давно вже хочуть бачити на берегах Вирлиці впорядкований парк (на це вже навіть були знайдені кошти інвестора), досі лишаються лише з брудною калюжею.

"Всі дарничани знають, що таке Вирлиця — жахливий сморід, кущі для наркоманів та іншого зброду… Близько року тому з'явився забудовник, який потім зник, бо почалися "гастролі" так званого "шапіто" — розмови про "приліт лебедів", " заповідник птахів", реабілітаційні центри і т.д. Зібралася, як завжди, "ініціативна група", яка під гаслами "захисту місцевих жителів", як не дивно, постійно присутня на всіх подібних забудовах, і скрізь "всіх рятують", — йдеться у публікації.

І, схоже, що в усіх цих випадках, пише автор матеріалу, замішані саме гроші, які "екоактивісти" потім збираються отримати з бюджету.

"Ось "група ініціаторів" робить серйозну заяву: ми створюємо "Екопарк Вирлиця", 7 людей йдуть "кошмарити" депутатів, суддів, хоча депутати навряд чи боятимуться їх, бо це їхній "бізнес", ширма. Днями, як кажуть у народі, "на злодії загорілася шапка", такий собі Ігор Леонідович Шатіло, який є помічником депутата Київради з фракції "Голос", зареєструвався для отримання грошей із громадського бюджету Києва", — розповідається у статті.

У зв’язку з цим, напевно, варто було б запитати депутата Київради Євгенію Кулебу, як давно патронує подібні акції і подібних "активістів" — невже у цьому й полягала основна ідея? Невже замість цивілізованого плану, підтриманого значною кількістю жителів Дарницького району, який включає створення відкритого для всіх парку на березі озера, будівництво нових доріг, транспортних розв’язок у районі Вирлиці — під гаслами "турботи про екологію" хочуть, фактично, зарити у пісок тисячі бюджетних коштів? Невже саме така "екологія" потрібна дарничанам?

Є сподівання — що ні. Як влучно зазначає автор статті — "кияни більше не вірять у жодні "екопарки", у "борців" із незаконною забудовою тощо, оскільки це звичайна схема столичного рекету, в якій активно залучені депутати Київради".

Відтак є сподівання, що жителі Дарниці та відповідальні депутати Київради не допустять розбазарювання грошей з міського бюджету (а це й їхні гроші) на буцімто екологічні проєкти.

"Якщо ви подивитеся публікації в Інтернеті, то ця "група" (йдеться про ініціаторі створення площадки для вигулу собак, — ред.) вже отримувала гроші, які потім зникли! Такі дії, до того ж у надзвичайному для України періоді, можливо, мають зацікавити працівників правоохоронних органів та дати імпульс меру Віталію Кличку. Кияни не такі дурні, як здається депутатам! Витрата бюджетних коштів на вигул тварин, коли країна вимагає грошей на оборону, це, ймовірно, злочин", — резюмує автор публікації. (ТУТ ТРЕБА ЛІНК, НА ДЖЕРЕЛІ НЕМАЄ, АБО ВИКИНУТИ АБЗАЦ)