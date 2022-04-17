ОП: На Київщині вже розчистили 125 км автодоріг і відновлюють водопостачання

Вже вдалося відновити електропостачання для 19594 споживачів

У Київській області повним ходом йде відновлення інфраструктури, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Розчищено 125 км доріг та вулиць: 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня – 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/. Сьогодні дорожники асфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня", — розповів Тимошенко.

Протягом минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах.

У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутильовану воду. Мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж подається вода.

В селищі Іванків повністю відновлено електропостачання, що дало можливість запустити воду у систему.

"Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно – 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води", — уточнив він.

Раніше Тимошенко повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення звільнених від російських військ регіонів. "Над цим працюють українські архітектори, Мінінфраструктури та місцева влада. Пріоритетні завдання — відбудова зруйнованих міст, відновлення інфраструктури, житло для переселенців та військових", — сказав заступник керівника ОП.