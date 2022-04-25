На Київщині зведено вже 11 тимчасових переправ – Тимошенко

У районах Київщини, що постраждали під час бойових дій з військами держави-терориста росії, відновлено рух 11 тимчасовими переправами, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, загалом в області було повністю зруйновано чи пошкоджено 37 мостів. Наразі вже функціонують 6 переправ у Бучанському районі поблизу населених пунктів Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка та Романівка.

Ще 3 переправи зведено у Вишгородському районі: у Сидорівці, Демидові та Катюжанці. У Броварському районі переправи працюють у Заліссі та Баришівці. Влаштування ще 15 переправ наразі триває.

Тимошенко повідомив також, що електропостачання відновлено для більш ніж половини будинків регіону. Зокрема, заживлено понад 80 000 абонентів.

"Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах", — розповів заступник керівника ОП.

Розподіл газу, за інформацією ОП, відновлений вже у 106 населених пунктах. Також було розчищено майже 170 км вулиць.

У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю, а у Бородянці воду повернули майже для 30% усіх споживачів, зокрема, і для лікарні.

"Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат", — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на відбудову житла та інфраструктури Київщини вже надійшла субвенція у розмірі 400 млн гривень.