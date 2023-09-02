Осінь прийшла, але холодів не принесла: якою буде погода у Києві у найближчий тиждень

Осінь не поспішає з погодними змінами

Попри те, що календарне літо завершилося, спекотна погода ще залишатиметься у Києві майже до кінця вересня. Це буде добре видно наступного тижня, який помітних погодних сюрпризів не принесе.

Як йдеться у прогнозі Метеофор, найближчими днями погода в українській столиці буде хмарною, але на опади розраховувати не варто. Безхмарне небо можна буде побачити лише у четвер та наступної неділі.

Протягом тижня температура повітря може коливатися в межах +23…+27 градусів за Цельсієм вдень та +13….18 градусів уночі. Тобто у світлий час доби городяни зможуть насолодитися літніми днями, але спати з відчиненими вікнами вже буде важко.

Також найближчими днями не варто чекати на сильні пориви вітру, який лише в деякі дні зможе розігнатися до 9 метрів за секунду. У більшості днів він буде дуже слабким.

Атмосферний тиск при цьому буде лише трохи вищим за нормальне для України значення (746 мм) і коливатиметься на рівні 750-755 мм.

Як повідомлялося раніше, тепла погода зберігатиметься не по всій Україні, а подекуди стовпчики термометрів можуть опускатися до +10 градусів.