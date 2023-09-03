Кияни відчують настання осені: якою буде погода у столиці на початку тижня

Чого чекати від погоди на початку тижня

На початку вересня погода в Києві не сильно відрізнятиметься від того, що відбувалося наприкінці серпня, а тому жителі української столиці ще деякий час зможуть насолоджуватися теплом, хоча ночами дихання осені відчуватиметься все помітніше.

Як йдеться у прогнозі Meteofor, початок нового тижня не принесе будь-яких опадів до Києва, хоча хмари щільно затягнуть небо. Сонячний день очікується лише у вівторок.

На початку тижня температура повітря у Києві може піднятися до +24 градусів вдень, а у темний час доби опуститься до +14 градусів. При цьому не виключено легких поривів вітру, хоча в основному очікується тиха погода.

Атмосферний тиск у ці дні очікується лише трохи вище за нормальне для України значення (749 мм) і складе 750-754 мм.

Як повідомлялося раніше, український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про те, що цього року погода вже встигла здивувати людей по всьому світу, включаючи й українців, і осінь у цьому плані буде не кращою. Зокрема, в Україні у вересні ще будуть періоди тридцятиградусної спеки, однак і перші заморозки можуть прийти дуже рано.