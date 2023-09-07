Осінь балує киян: якої погоди чекати в столиці найближчими днями

У місті дутиме помірний вітер, до 7 м/с

В Україні осінь принесла бабине літо — перші дні вересня пройшли майже без дощів та холоду. На початку тижня сонце гріло Київ і дуже рідко ховалось за хмари. За словами синоптиків, така погода протримається до кінця тижня.

Як повідомляє Meteofor, у столицю наближається найхолодніша ніч за тиждень. Це має відбутися дуже скоро.

У четвер, 7 вересня, лише вночі на небі плавали хмари. Протягом дня буде ясне небо. Температура повітря вдень прогріється до +23 °C, а вночі охолоне до 18 теплих градусів.

У п'ятницю, 8 вересня, зночі й до вечора буде сонячна погода. Ввечері на небо набіжать хмари, але дощу не передбачається. Удень стовпчики термометрів покажуть +22 °C, а вночі опустяться до 11 теплих градусів.

У суботу, 9 вересня, синоптики також не прогнозують дощі, але вночі небо заполонять хмари. Удень температура у місті підніметься до 21 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +13 °C.

Протягом трьох днів у Києві вітер дутиме переважно помірний, 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийшов Антициклон Olenka і приніс з собою ідеальну погоду.