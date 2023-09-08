Ще встигнемо насолодитись сонцем: якої погоди чекати у Києві на вихідні

Осінь не збирається поки в Київ приносити опади

У столиці України зафіксувалась сонячна погода і, за прогнозом синоптиків, вона триматиметься і на вікенд. Хоча місцями дутимуть пориви свіжого вітру.

Як повідомляє Meteofor, у місті триматимуться ще теплі 20 теплих градусів. Максимальна денна температура буде +23 °C.

У п'ятницю, 8 вересня, день обіцяє бути сонячним. Температура повітря вдень прогріється до +23 °C, а вночі охолоне до 11 теплих градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень та ввечері, 6 м/с.

У суботу, 9 вересня, лише зранку небо буде хмарним, але дощу не прогнозується. Протягом дня встановиться ясна погода. Удень стовпчики термометрів сягнуть +20 °C, а вночі опустяться до 13 теплих градусів. Протягом дня у столиці дутиме свіжий вітер, його максимальна швидкість сягне 9 м/с.

У неділю, 10 вересня, цілу добу буде ясна та бездощова погода. Удень температура у місті підніметься до 21 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +13 °C. Вдень прогнозується слабкий вітер, до 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні скоро прийде найхолодніша ніч цього тижня.