Погода готує сюрпризи: на що чекати киянам на новому тижні

Чого чекати від погоди на тижні

Сонячна погода, яка встановилася у Києві на вихідних, залишатиметься у місті та наступного тижня, хоча ближче до її закінчення можливі дощі.

Як говориться в прогнозі Meteofor, після незначного похолодання стовпчики термометра знову поповзуть вгору і вдень можуть піднятися до "літніх" +26 градусів за Цельсієм.

Втім, це триватиме приблизно до п’ятниці, коли суттєві опади зіб'ють температуру приблизно до +19 градусів. Однак на цьому неприємності закінчаться і на вихідні погода стабілізується.

Також синоптики прогнозують, що наступними вихідними нічна температура повітря падатиме нижче +10 градусів, а тому цілком ймовірні перші цього сезону заморозки. При цьому похолодання буде нетривалим, а у городян ще буде шанс насолодитися останніми нагадуваннями про літо.

Як повідомлялося раніше, український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про те, що цього року погода вже встигла здивувати українців, і осінь у цьому плані буде не кращою. Зокрема, в Україні у вересні ще будуть періоди тридцятиградусної спеки, однак і перші заморозки можуть прийти дуже рано.