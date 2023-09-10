Останній привіт із літа: синоптики розповіли, коли у Києві ще буде 30°C тепла

Встигніть насолодитися останніми теплими днями

Хоча на календарі давно вже осінь, деякі регіони України погода все ж таки вирішила побалувати теплом. Так, у Києві ще кілька днів буде майже по-літньому спекотно.

В окремі дні повітря може прогрітися до 30 градусів Цельсія, а то й вище. Про це свідчать свіжі прогнози синоптиків.

За даними "МЕТА Погода", 18-20 вересня на столицю чекає дуже тепла, хоч і хмарна погода, — температура повітря вдень буде на рівні 30 градусів, а 20 числа може досягти позначки і в 32 градуси. При цьому вночі також обіцяють 25-26 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві на місяць від "МЕТА Погода"

Прогнози METEO.UA дещо скромніші. На ці дні теж обіцяють потепління, проте 18-19 числа прогнозують 26-28 градусів тепла вдень, а 20 числа — 30 градусів. Після цього останнього потепління прогнозують дощі та стрімке похолодання.

Прогноз погоди у Києві на місяць від METEO.UA

Однак враховуйте, що це лише попередні прогнози погоди, і надалі вони можуть уточнюватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні у 2023 році за прогнозами народного синоптика.